بتسعة لاعبين.. كارتيرون يتعادل مع النصر في مباراته الأولى بالسعودية

تعادل الاتفاق مع ضيفه النصر بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".

جاء ذلك في أولى مباريات باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق الجديد، بعد رحيله عن الزمالك.

وتقدم الاتفاق في الدقيقة 28 بهدف محمد الكويكبي، بينما أضاف روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ولكن بدأت أمور الاتفاق تسوء بطرد ظهيره سنوسي هوساوي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

استمر تفاقم الأحداث بهدف عكسي سجله عبد الله الخطيب في مرماه ليقلص الفارق في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 63 سجل جونزالو مارتينيز هدف التعادل، بينما تضرر الاتفاق أكثر بطرد ظهيره الآخر فهد غازي في الدقيقة 85، ولكن في النهاية خرج الاتفاق بالتعادل.

التعادل أوقف النصر عند 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشباب الثاني الذي لعب مباراة أقل، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الاتحاد الذي لعب أيضا مباراة أقل.

على الناحية الأخرى لم تشفع النقطة في إبعاد الاتفاق عن مناطق الهبوط ليحتل المركز الرابع عشر بـ24 نقطة، بفارق نقطة عن الفيصلي الثالث عشر الذي لعب مباراة أكثر.