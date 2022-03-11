أولى مفاجآت كأس مصر.. كفر الشيخ يقلب تأخره أمام فاركو بتسعة لاعبين

الجمعة، 11 مارس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق كفر الشيخ في الدرجة الثالثة

حقق كفر الشيخ مفاجأة كبيرة، وأطاح بـ فاركو من دور الـ 32 لكأس مصر بانتصاره عليه بهدفين مقابل هدف واحد في استاد المكس بالإسكندرية.

وأنهى كفر الشيخ المباراة بتسعة لاعبين، ورغم ذلك تمكّن من قلب تأخره والعبور إلى دور الـ 16 للكأس.

ولعب كفر الشيخ منقوصًا منذ الدقيقة 29 بعد طرد أحمد أيمن صابر.

وزاد وضع كفر الشيخ صعوبة عندما استقبل هدفًا بواسطة محمد أسامة الذي قابل عرضية إسلام جمال في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني عاد كفر الشيخ للمباراة من ركلة جزاء تحصّل عليها أيمن موكا بعد تدخل من أحمد عوض في الدقيقة 52.

موكا انبرى بنفسه للتسديد وأدرك التعادل لفريق الدرجة الثانية في الدقيقة 54.

قبل أن يخطف رفعت مفتاح بطاقة العبور لـ كفر الشيخ بضربة رأسية قاتلة في الدقيقة 83.

المباراة شهدت بطاقة حمراء جديدة لـ كفر الشيخ الذي أكمل اللحظات الأخيرة بتسعة لاعبين.

وتعد تلك أولى مفاجآت كأس مصر للموسم الحالي، بعد أن عبر بنجاح إنبي والمقاولون العرب على حساب ديروط والمصرية للاتصالات.,

ويحتل كفر الشيخ المركز الثالث في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري، بفارق 7 نقاط عن الأولمبي المتصدر.

كفر الشيخ كأس مصر فاركو
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