الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء

الجمعة، 11 مارس 2022 - 20:01

كتب : عبد الرحمن محمد

أحمد الأحمر - الزمالك

عبر أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد عن فرحته بالفوز العريض أمام الأهلي بنتيجة 34-28.

وعاد الزمالك إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين المصري لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 3: "الحمد لله ربنا أكرمنا وانتصرنا اليوم".

أخبار متعلقة
كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة

وعن فقد صدارة ترتيب الدوري لصالح الأهلي لمدة 24 ساعة، صرح قائد الزمالك إن :سبب التعادل مع سبورتنج يأتي في عادة لدى اللاعبين المصريين عندما تكون النتيجة في المتناول يقل مجهوده في بقية أحداث اللقاء".

وأضاف الأحمر "كنا متقدمين في النتيجة أمام سبورتنج وانتصرنا اليوم أمام الأهلي، وإذا صارت الأمور كما أردنا لم نكن بحاجة إلى المباراة الأخيرة أمام الأهلي في الدورة المجمعة الثانية لدوري المحترفين".

قائد الزمالك أتبع "تحدثت مع اللاعبين بعد التعادل في اللقاء السابق، والنتيجة مع سبورتنج أثرت بشكل كبير في جدول الترتيب، وأكدنا سويا إن الموسم لن ينتهي بهذا الشكل".

وفاز أحمد الأحمر بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الثالثة بالدورة المجمعة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وردا على سبب التفوق على حُميد وعبد الرحمن طه حارسا الأهلي بتسجيله 9 رميات جزاء في المباراة أحمد الأحمر ضاحكا: "الحظ.. أشكر الله، كنت موفقا اليوم".

وأكد صاحب الـ38 عاما "اللاعبون قدموا موسما رائعا وشعروا بالمسؤولية، وسنتعامل مع المباريات القادمة بنفس الجدية والتركيز. ستكون بمثابة لقاءات كؤوس".

وواصل "الجيل الحالي في نادي الزمالك يستحق الفوز بكل البطولات الممكنة".

وأتم الأحمر عن إمكانية اعتزاله "أنا أحب اللعبة ودائما أحاول تقديم أفضل ما لدي والحمد لله ربنا بيوفق".

ويدخل الزمالك الدورة المجمعة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش وسبورتنج، وقد يكتفي بالتعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.

كرة اليد الزمالك أحمد الأحمر
نرشح لكم
كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة كرة سلة - تعديل في مواعيد وأماكن نصف نهائي ونهائي الدوري كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
"لالتزامه الصمت".. أوكرانيا تجرد أسطورتها تيموشوك من كل ألقابه وتوقفه مدى الحياة 30 دقيقة | أوروبا
بتسعة لاعبين.. كارتيرون يتعادل مع النصر في مباراته الأولى بالسعودية 41 دقيقة | السعودية
قائد الوداد: نريد المنافسة بشدة على لقب دوري أبطال إفريقيا 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب الوداد: اعتبر فوزنا على الزمالك في القاهرة إنجازا.. وفرضنا أسلوبنا 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر فيريرا: لا أعرف أساس المشكلة.. ومباراة بترو أتليتكو القادمة لها وجهين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أسامة نبيه: نتائج الزمالك في الدور الأول قلصت حظوظ التأهل.. وخسرنا بنفس سيناريو العام الماضي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: صلاح ووكيله يرفضان التجديد مع ليفربول.. المفاوضات متوقفة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولى مفاجآت كأس مصر.. كفر الشيخ يقلب تأخره أمام فاركو بتسعة لاعبين 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد