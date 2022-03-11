الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء

عبر أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد عن فرحته بالفوز العريض أمام الأهلي بنتيجة 34-28.

وعاد الزمالك إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين المصري لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 3: "الحمد لله ربنا أكرمنا وانتصرنا اليوم".

وعن فقد صدارة ترتيب الدوري لصالح الأهلي لمدة 24 ساعة، صرح قائد الزمالك إن :سبب التعادل مع سبورتنج يأتي في عادة لدى اللاعبين المصريين عندما تكون النتيجة في المتناول يقل مجهوده في بقية أحداث اللقاء".

وأضاف الأحمر "كنا متقدمين في النتيجة أمام سبورتنج وانتصرنا اليوم أمام الأهلي، وإذا صارت الأمور كما أردنا لم نكن بحاجة إلى المباراة الأخيرة أمام الأهلي في الدورة المجمعة الثانية لدوري المحترفين".

قائد الزمالك أتبع "تحدثت مع اللاعبين بعد التعادل في اللقاء السابق، والنتيجة مع سبورتنج أثرت بشكل كبير في جدول الترتيب، وأكدنا سويا إن الموسم لن ينتهي بهذا الشكل".

وفاز أحمد الأحمر بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الثالثة بالدورة المجمعة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وردا على سبب التفوق على حُميد وعبد الرحمن طه حارسا الأهلي بتسجيله 9 رميات جزاء في المباراة أحمد الأحمر ضاحكا: "الحظ.. أشكر الله، كنت موفقا اليوم".

وأكد صاحب الـ38 عاما "اللاعبون قدموا موسما رائعا وشعروا بالمسؤولية، وسنتعامل مع المباريات القادمة بنفس الجدية والتركيز. ستكون بمثابة لقاءات كؤوس".

وواصل "الجيل الحالي في نادي الزمالك يستحق الفوز بكل البطولات الممكنة".

وأتم الأحمر عن إمكانية اعتزاله "أنا أحب اللعبة ودائما أحاول تقديم أفضل ما لدي والحمد لله ربنا بيوفق".

ويدخل الزمالك الدورة المجمعة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش وسبورتنج، وقد يكتفي بالتعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.