مؤتمر بيولي: قلق من إمبولي وليس يوفنتوس.. وأحب كل شيء في جيرو

الجمعة، 11 مارس 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يصر ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان على أن لاعبي فريقه "ليس عليهم أن يكونوا مهوسين بالماضي".

ويستضيف ميلان غدا السبت ضيفه إمبولي على ملعب سان سيرو، الفوز يعني توسيع الفارق مع إنتر مؤقتا إلى 5 نقاط.

وكان ميلان قد حقق انتصارا ثمينا على نابولي في عقر داره ليفض الشراكة وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي.

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نحن راضون، لكنها لم تكن الخطوة الأخيرة، الخطوة الأخيرة هي المباراة التالية".

وأضاف "لا ينبغي أن نكون مهووسين بالماضي، كل مباراة مختلفة. يجب أن نلعب بالاستمرارية والجودة والإيقاع لإبراز صفاتنا".

وواصل "نمر بموسم غريب. لا أحد تمكن من الهرب. ما زلت أعتقد أن الفرق الخمسة الأولى يمكنها الفوز بالعديد من المباريات. الدوري الإيطالي صعب للغاية".

وردا على القلق من يوفنتوس، أجاب: "أنا قلق بشأن إمبولي، لقد رأينا ما حدث في مباراة الذهاب، لقد تسببوا في مشاكل لنا، لذلك يجب أن نلعب بشكل جيد".

وكان ميلان قد فاز ذهابا بنتيجة 4-2، ولم يخسر الروسونيري من إمبولي منذ 2017.

وشدد "لا يحتاج اللاعبون إلى تدخلي لمعرفة مدى أهمية مباراة الغد. تجربة الماضي مفيدة، لكن لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الوراء".

وتابع "أحب كل شيء في أوليفييه جيرو، الطريقة التي يساعد بها الفريق، وكيف يتعامل مع الضغط. إنه شخص هادئ وحازم للغاية ويسعدني العمل معه".

وواصل "زلاتان إبراهيموفيتش يعطي الكثير للفريق في كل ما يفعله. إنه لاعب ذكي. إنه يعرف متى يهاجم المساحات أو يعود في العمق. إنه يشعر بالسعادة. بالتأكيد سوف يساعدنا".

وأتم عن من يعوض غياب ثيو هيرنانديز في الدفاع قائلا: "أحببت أداء أليساندرو فلورنزي على اليسار ضد سامبدوريا، في الوقت الحالي، أنا أفضله على اليسار وكالابريا على اليمين".

ويتصدر ميلان جدول الدوري برصيد 60 بفارق نقطتين عن إنتر.

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