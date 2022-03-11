كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق

عاد الزمالك إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين المصري لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 34-28 على صالة حسن مصطفى، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدورة المجمعة الأولى من المرحلة النهائية لدوري اليد المصري.

الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدف واحد، وبنتيجة 12-11.

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 6 أهداف، لينتصر بنتيجة 34-28.

الفوز أعاد الزمالك إلى صدارة ترتيب الدوري التي فقدها لـ 24 ساعة فقط لصالح الأهلي.

الزمالك الآن في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 8.5 نقطة.

من جهة أخرى، فاز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 22-17، ليحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يحل طلائع الجيش رابعا برصيد 3.5 نقاط.

سيناريوهات تتويج كل فريق باللقب

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات في الدورة المجمعة الثانية من المرحلة النهائية.

يدخل الزمالك برصيد 10 نقاط.

يحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش، وسبورتنج، والفوز أو التعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.

سيناريو فوز الأهلي

يدخل الأهلي برصيد 8.5 نقطة

ويحتاج الأحمر الفوز في الثلاث مباريات أمام طلائع الجيش وسبورتنج والزمالك للتتويج باللقب.