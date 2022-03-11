كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق

الجمعة، 11 مارس 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

عاد الزمالك إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين المصري لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 34-28 على صالة حسن مصطفى، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدورة المجمعة الأولى من المرحلة النهائية لدوري اليد المصري.

الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدف واحد، وبنتيجة 12-11.

أخبار متعلقة
انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر تشكيل الوداد – ثنائي هجومي أمام الزمالك.. ويحيى جبران أساسي شيكابالا الوحيد الذي شارك في انتصاري الزمالك على الوداد تشكيل الزمالك - أوباما وعمر السعيد أساسيان.. واستبعاد طارق حامد

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 6 أهداف، لينتصر بنتيجة 34-28.

الفوز أعاد الزمالك إلى صدارة ترتيب الدوري التي فقدها لـ 24 ساعة فقط لصالح الأهلي.

الزمالك الآن في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 8.5 نقطة.

من جهة أخرى، فاز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 22-17، ليحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يحل طلائع الجيش رابعا برصيد 3.5 نقاط.

سيناريوهات تتويج كل فريق باللقب

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات في الدورة المجمعة الثانية من المرحلة النهائية.

يدخل الزمالك برصيد 10 نقاط.

يحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش، وسبورتنج، والفوز أو التعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.

سيناريو فوز الأهلي

يدخل الأهلي برصيد 8.5 نقطة

ويحتاج الأحمر الفوز في الثلاث مباريات أمام طلائع الجيش وسبورتنج والزمالك للتتويج باللقب.

كرة يد الزمالك الأهلي
نرشح لكم
الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة كرة سلة - تعديل في مواعيد وأماكن نصف نهائي ونهائي الدوري كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
"لالتزامه الصمت".. أوكرانيا تجرد أسطورتها تيموشوك من كل ألقابه وتوقفه مدى الحياة 29 دقيقة | أوروبا
بتسعة لاعبين.. كارتيرون يتعادل مع النصر في مباراته الأولى بالسعودية 41 دقيقة | السعودية
قائد الوداد: نريد المنافسة بشدة على لقب دوري أبطال إفريقيا 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب الوداد: اعتبر فوزنا على الزمالك في القاهرة إنجازا.. وفرضنا أسلوبنا 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر فيريرا: لا أعرف أساس المشكلة.. ومباراة بترو أتليتكو القادمة لها وجهين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أسامة نبيه: نتائج الزمالك في الدور الأول قلصت حظوظ التأهل.. وخسرنا بنفس سيناريو العام الماضي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: صلاح ووكيله يرفضان التجديد مع ليفربول.. المفاوضات متوقفة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولى مفاجآت كأس مصر.. كفر الشيخ يقلب تأخره أمام فاركو بتسعة لاعبين 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد