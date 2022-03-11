مؤتمر أليجري: هدفنا المربع الذهبي.. وشاهد ما حدث بين ريال مدريد وسان جيرمان

الجمعة، 11 مارس 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

تحدث ماسيمليانو أليجري عن مواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي وشدد على حاجة الفريق للفوز من أجل الاستمرار في المربع الذهبي.

يوفنتوس الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، يحل ضيفا غدا السبت على سامبدوريا في إطار الجولة 29 على ملعب ماراتسي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "غدا نواجه سامبدوريا، لقد فازوا بمباراتين على أرضهم مع ماركو جيامباولو، سجلوا 6 أهداف ولم يستقبلوا شباك أي شيء. لديهم العديد من الأهداف في أول 15 دقيقة، لذلك سنحتاج إلى النهج الصحيح، نحتاج إلى النقاط للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى".

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وأضاف "لدينا الكثير من العمل لفعله. ستبقى الفرق في المقدمة هناك ولا يمكننا الوصول إليهم. يجب أن نركز على أنفسنا. لدينا أسبوع قبل التوقف الدولي. نأمل أن يكون الجميع متاحا بعد ذلك".

وعن التشكيل الذي قد يبدأ به أردف قائلا: "أنا بحاجة لاتخاذ قرار بشأن التشكيل. لحسن الحظ، عاد ماتيا دي تشيليو وأليكس ساندرو وخوان كوادرادو بخير. سيعود جورجيو كيليني يوم الأحد، لذا نأمل أن يعود ضد فياريال. نحاول رؤية نصف الكوب ممتلئ".

وواصل "دانيلو سيلعب غدا. أعتقد أنها ستكون مباراته رقم 100 مع يوفنتوس. سيبدأ كوادرادو أو مويس كين في الهجوم".

وشدد "هدفنا هو الوصول إلى المربع الذهبي".

ولم يخسر يوفنتوس في آخر 14 مباراة بالدوري الإيطالي.

وأكمل "الموسم طويل. غدا لدينا سامبدوريا. نحن بحاجة إلى نتيجة إيجابية لمواصلة مسيرتنا الخالية من الهزائم وتعزيز المركز الرابع".

وأتم عن إمكانية التأهل لربع نهائي دوري الأبطال في منتصف الأسبوع: "شاهد ما حدث في المباراة الرائعة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. بدا كل شيء سلسا، لكن في كرة القدم، هناك مواقف غير متوقعة. يجب على الفريق إدارة هذه اللحظات؛ وإلا فإنهم سيتأذون. لم نفز بأي شيء. نحن لسنا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سنرى أين نحن يوم 28 مايو المقبل، على أمل. وإلا قبل أسبوع".

ويستضيف يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل فياريال الإسباني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان البيانكونيري قد تعادل خارج أرضه بنتيجة 1-1 في الذهاب.

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