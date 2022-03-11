قائمة البرازيل – عودة نيمار.. وحضور رباعي ريال مدريد

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم بالتوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان بعد غيابه عن راقصي السامبا منذ نوفمبر للإصابة.

بينما غاب الثلاثي الهجومي: جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، وماتيوس كونيا لاعب أتليتكو مدريد، وروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول، بداعي الإصابة.

كما يبتعد ثنائي أتليتكو مدريد: فيليبي، ورينان لودي، بالإضافة إلى أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، وإيمرسون رويال لاعب توتنام هوتسبير.

وعرفت القائمة حضور رباعي من ريال مدريد، بالإضافة إلى المخضرم داني ألفيش ظهير برشلونة.

وتستضيف البرازيل نظيرتها تشيلي في ماراكانا يوم 24 مارس، ثم تحل ضيفة على بوليفيا في لاباز يوم 29 مارس.

وضمنت البرازيل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم بالفعل، إذ تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 39 نقطة.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابرييل ماجاليايس (أرسنال الإنجليزي) – داني ألفيش (برشلونة الإسباني) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أرتور ميلو (يوفنتوس الإيطالي) – برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (أستون فيلا الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي)

الهجوم: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي) – رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي) – ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي) – نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – جابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)

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