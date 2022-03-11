رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر

وجّه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى لاعبيه قبل 10 أيام من المعسكر الإعدادي لتصفيات كأس العالم.

وغرّد كيروش عبر تويتر:

"دعونا نبدأ العد العكسي يا شباب. قبل 10 أيام، دعوني أطالبك بدفع الثمن المناسب، أن نتدرب بجد وبذكاء وأن نستعد لنهائي كأس العالم الذي سنخوضه، وأن نتحدث بشكل رائع على أرض الملعب، مباراة تلو مباراة.

في كرة القدم، لا يمكنك شراء الثمن الغالي للنجاح من مدخراتك. عليك أن تستمتع بالتحدي الفريد، يجب أن نعاني ونضحي أيضًا. أرسل لكم أطيب التمنيات بالفوز".

Lads Count down, Day 10 Pay the extra price necessary, training harder and smarter to be ready for our World Cup final and talking brilliant on the pitch, game by game. (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 11, 2022

وتستعد مصر لمواجهة السنغال مرتين ذهابًا وإياب في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس الجاري.

وأعلن كيروش عن قائمة مبدئية من 9 محترفين على هامش التوقف الدولي المقبل.