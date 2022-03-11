رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر

الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

وجّه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى لاعبيه قبل 10 أيام من المعسكر الإعدادي لتصفيات كأس العالم.

وغرّد كيروش عبر تويتر:

"دعونا نبدأ العد العكسي يا شباب. قبل 10 أيام، دعوني أطالبك بدفع الثمن المناسب، أن نتدرب بجد وبذكاء وأن نستعد لنهائي كأس العالم الذي سنخوضه، وأن نتحدث بشكل رائع على أرض الملعب، مباراة تلو مباراة.

في كرة القدم، لا يمكنك شراء الثمن الغالي للنجاح من مدخراتك. عليك أن تستمتع بالتحدي الفريد، يجب أن نعاني ونضحي أيضًا. أرسل لكم أطيب التمنيات بالفوز".

وتستعد مصر لمواجهة السنغال مرتين ذهابًا وإياب في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس الجاري.

وأعلن كيروش عن قائمة مبدئية من 9 محترفين على هامش التوقف الدولي المقبل.

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