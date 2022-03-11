الدرجة الثانية - فوز السكة الحديد والمريخ.. وطرد أحمد العجوز

الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مواجهات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 22.

حقق منتخب السويس نقطة في ظهور نبيل محمود الأول مديرا فنيا للفريق بالتعادل مع القناة 1-1.

سجل أحمد صالح لمنتخب السويس في الدقيقة 43 وتعادل عبد الواحد عبد العزيز بعد دقيقة من انطلاق المباراة.

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وفي المباراة الأولى لأحمد العجوز مع المريخ حقق الفريق البورسعيدي ثلاث نقاط بالانتصار على زد بنتيجة 2-1، سجلهما عبد الله ناصر وطارق أسامة للمريخ وسجل محمد أشرف لزد ليرتفع رصيد المريخ إلى 15 نقطة.

كما شهدت المباراة تعرض أحمد العجوز للطرد.

وانتصر السكة الحديد على بلبيس بهدف خالد أبو زيادة من ركلة جزاء ليرتفع رصيد السكة إلى 35 نقطة.

وتعادل النصر مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وبذات النتيجة وادي دجلة مع الترسانة.

وستقام مباريات بورفؤاد مع المصرية للاتصالات الاثنين المقبل ومباراة بنها مع الداخلية الأربعاء المقبل، وتختتم الجولة بلقاء بتروجت مع بورتو السويس يوم الجمعة المقبل.

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