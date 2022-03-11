كأس مصر - إنبي يضرب ديروط بسباعية

الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

سحق إنبي ضيفه ديروط بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الفريق البترولي سريعا، حيث سجل أحمد جمعة الهدف الأول في الدقيقة السابعة.

وأضاف محمد مرسي الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم سجل الثالث في الدقيقة 44 لينهي الشوط الأول بتقدم إنبي 3-0.

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وفي الدقيقة 69 سجل شعبان عبد الحميد رابع الأهداف، بينما سجل عمرو مصطفى الهدف الخامس في الدقيقة 72.

الهدف السادس أتى بتوقيع صلاح ريكو في الدقيقة 78، بينما أتى الهدف السابع بالنيران الصديقة في الدقيقة 91.

أخيرا سجل سعيد جمال هدف ديروط الوحيد في الدقيقة 93.

بذلك يتأهل إنبي إلى دور الـ16 في كأس مصر.

إنبي ديروط كأس مصر
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