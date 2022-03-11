هل يدخل متحف برنابيو؟ ألابا يكشف لأول مرة سر "احتفال الكرسي"

كشف ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، عن سر احتفاله الغريب برفع مقعد في الهواء خلال الفوز المثير على باريس سان جيرمان.

ريال مدريد عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعودته الرابعة وانتصاره 3-1 في ملعب سانتياجو برنابيو على ضيفه الفرنسي مساء الأربعاء.

وتحدّث اللاعب النمساوي لمحطة Sport1 الألمانية عن تفاصيل تلك الليلة السحرية: "هذه ليالي كرة القدم التي نحلم بها جميعًا. منذ مباراة الذهاب في باريس كنا نؤمن في كل الأيام أننا سنصل إلى ربع النهائي، ونحن سعداء للنجاح في تحقيقه".

وأضاف ألابا: "كنا ندرك أن المباراة في سانتايجو برنابيو ستكون مختلفة في وجود جمهورنا، تلك الأجواء تكون فاصلة، وقد كانت الأجواء مميزة للغاية في الملعب بالفعل".

وتابع: "كنا أعرف من خلال مباريات سابقة أن البرنابيو له قوة خاصة، وتلك كانت الحالة أمام باريس سان جيرمان، الجماهير لم تتركنا وحدنا في الملعب، لقد دفعونا طوال المباراة واستطعنا تعويضهم عن ذلك، كانت ليلة سحرية".

وتحوّل ألابا للحديث عن احتفاله برفع الكرسي بعد هدف بنزيمة الثالث والذي وضع ريال مدريد في المقدمة لأول مرة في مجموع اللقائين.

وقال ألابا ضاحكًا: "من الجيد تجربة أساليب جديدة في الاحتفال. احتفال الكرسي كان جميلًا، لم أفكر فيه قبلها، مشاعري دفعتني لفعل ذلك. ومع ريمونتادا هائلة مماثلة يمكنك أن تصير مجنونًا".

كما أشاد ألابا بزميله كريم بنزيمة صاحب ثلاثية الصعود: "العالم كله يعرف أهمية كريم بالنسبة لنا، لقد حدد مصير المباراة بتسجيل 3 أهداف".

وأتم: "لكنه يتميز أيضًا بالشخصية والقوة والصفات القيادية وهي أمور مهمة بالنسبة لنا، إنه لاعب عالمي، آمل أن يسجل ثلاثية أخرى في ربع النهائي".

video:1

وأثار احتفال ألابا دهشة المتابعين، إذ توجّه إلى أحد مقاعد أفراد الأمن الجالسين أمام مدرجات الدرجة الثانية، ورفعه في الهواء، شيء كرره رفيقه في عمق الدفاع، إيدير ميليتاو، بعد لحظات.

وطالبت بعض جماهير ريال مدريد بوضع ذلك الكرسي في متحف النادي لتخليد ذكرى الانتصار على باريس سان جيرمان.

وانضم ألابا (29 عامًا) إلى ريال مدريد مطلع الموسم قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

وخاض ألابا 36 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

وأثار ألابا إعجاب الجميع بمستواه المميز في مواجهة باريس سان جيرمان، إذ أنقذ هدفًا محققًا في آخر لحظة أمام تسديدة كيليان مبابي، كما تسبب في إلغاء هدفٍ آخر لنفس اللاعب عندما أحسن تنفيذ مصيدة التسلل.