انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر

الجمعة، 11 مارس 2022 - 16:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والأهلي ضمن منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري لكرة اليد.

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 34-28

ق. 25 - 32-24 للزمالك

ق. 11 - 20-15 للزمالك

ق. 8 - 19-14 لـ الزمالك

ق. 4 الزمالك يتقدم 15-11

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 12-11.

ق25: تقدم الزمالك في النتيجة 9-8 وتقلص الفارق لهدف لأول مرة.

ق20: الزمالك يتقدم في النتيجة 8-6.

ق15: الزمالك يتقدم في النتيجة 7-5.

ق10: الزمالك يتقدم بنتيجة 6-3.

ق5: الزمالك يتقدم بنتيجة 5-3.

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة يد
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