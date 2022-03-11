انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر
الجمعة، 11 مارس 2022 - 16:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والأهلي ضمن منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري لكرة اليد.
تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.
_ _ _ _
نهاية المباراة بفوز الزمالك 34-28
ق. 25 - 32-24 للزمالك
ق. 11 - 20-15 للزمالك
ق. 8 - 19-14 لـ الزمالك
ق. 4 الزمالك يتقدم 15-11
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 12-11.
ق25: تقدم الزمالك في النتيجة 9-8 وتقلص الفارق لهدف لأول مرة.
ق20: الزمالك يتقدم في النتيجة 8-6.
ق15: الزمالك يتقدم في النتيجة 7-5.
ق10: الزمالك يتقدم بنتيجة 6-3.
ق5: الزمالك يتقدم بنتيجة 5-3.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة كرة سلة - تعديل في مواعيد وأماكن نصف نهائي ونهائي الدوري كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة