انتهت كرة يد – الزمالك (34) - (28) الأهلي.. الفارس الأبيض ينتصر

الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء

كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق

كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال