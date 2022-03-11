عندما قاد فيريرا الزمالك لإسقاط مدرب الوداد في عقر داره

مباراة الجمعة بين الزمالك وضيفه الوداد المغربي تعيد ذكريات مواجهة حامية الوطيس جرت قبل 7 سنوات بين مدربي الفريقين، البروفيسور جوسفالدو فيريرا والمغربي وليد الركراكي.

يسعى الفارس الأبيض للثأر بعد خسارته في المغرب قبل أسبوعين، ولتحسين وضعيته في المجموعة الرابعة أملا في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون اللقاء هو الثالث بين فيريرا والركراكي، بعدما تقابلا في 2015 وكانت الغلبة لرجال البروفيسور في عقر دار الأخير.

في إبريل 2015 واجه الزمالك فريق الفتح الرباطي المغربي الذي كان يقوده الركراكي، لحساب الدور ثمن النهائي في الكونفدرالية.

صمد المغاربة في القاهرة وانتهت المواجهة بدون أهداف، لكن في الإياب قدم الزمالك مباراة بطولية انتزع بها التأهل للدور التالي.

رأسية باسم مرسي نالت من شباك علاء مسكيني بعد مرور ربع ساعة، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك المضيف التعادل.

ثم تقدم مراد باتنة للفتح الرباطي في الدقيقة 72 ليصبح الزمالك على شفا الخروج من البطولة، لكن عمر جابر هز الشباك في الدقيقة 84.

قبل أن يوجه حازم إمام ضربة قاضية لفريق الركراكي في الدقيقة 95.