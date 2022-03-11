بوفون: خطأ دوناروما سيفيده.. فهو من أفضل 3 حراس في العالم

الجمعة، 11 مارس 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

دوناروما - بنزيمة

دافع جيانلويجي بوفون نجم بارما وحامي عرين إيطاليا السابق عن مواطنه جيانلويجي دوناروما الذي أخطأ أمام ريال مدريد في لقاء خسره فريقه باريس سان جيرمان ليودع دوري أبطال أوروبا.

وفقد دوناروما الكرة إثر ضغط من كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قبل أن يسجل الأخير هدفه الأول ضمن ثلاثية مهدت طريق الفريق الإسباني إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وصرح بوفون لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية "مثل هذه الأخطاء مفيدة، لا أظن أن دوناروما سيتأثر بما حدث، فهو من أفضل 3 حراس في العالم مع تيبو كورتوا ومانويل نوير".

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وأضاف "لديه القوة لتجاوز مثل هذه اللحظات السلبية، تذكروا من هو دوناروما. ما حدث لا يقلل منه. انتقاده؟ أمر طبيعي، علينا أن نحترم اختياره بالانتقال إلى باريس، أراد تحقيق طموحه، وهو أمر لم يعجب كثيرين".

وواصل "ربما اقتراب بنزيمة جعله يضطرب، لو كان الحكم احتسب خطأ كان سيغضب جمهور ريال مدريد. لو بقي دوناروما على الأرض لربما حصل على شيء، رأينا أفعالا ماكرة مثل هذه من قبل، لكنه كان صريحا، نهض سريعا، وأشار إلى الحكم أن هناك مخالفة".

ورغم تقدم باريس بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلا أن ريال مدريد قلب الطاولة بثلاثية قائده بنزيمة ليطيح برفاق ليونيل ميسي من البطولة.

وقالت تقارير إن ناصر الخليفي رئيس باريس حاول الوصول إلى الحكم بعد المباراة بسبب غضبه من قراره في هدف ريال مدريد الأول.

وذكرت أخرى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيحقق مع الخليفي بسبب ما فعله.

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