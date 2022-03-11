أحمد عيد: جوزيه وصفني بالمجنون

الجمعة، 11 مارس 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك

قال أحمد عيد عبد الملك نجم مصر والزمالك وحرس الحدود السابق إن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق كان يثني عليه لكن يصفه أيضا بالجنون.

وصرح عبد الملك عبر قناة etc "جوزيه كان يقول للاعبي الأهلي الدوليين أنني لاعب جيد".

ثم استدرك "لكن كان يصفني بالمجنون في الملعب".

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وأتم "كان لاعبو الأهلي الدوليون مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة يحكون لي ذلك".

وأشار عبد الملك إلى أن الأهلي فاوضه في وقت سابق عن طريق عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق في القلعة الحمراء.

وتألق عبد الملك (41 عاما) مع الحدود من 2004 إلى 2013 وفاز مع منتخب مصر بكأس إفريقيا 2006 و2010.

لعب لأسوان والزمالك وطلائع الجيش والجونة ووادي دجلة والمصري والأهلي الليبي واعتزل في 2019.

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