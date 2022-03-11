الدوري الأوروبي – رينجرز يضع قدما في ربع النهائي.. وأتالانتا يفوز بصعوبة

وضع رينجرز الأسكتلندي قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد التغلب على النجم الأحمر الصربي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ 16.

وسجل الظهير الأيمن جيمس تافارنيه هدف رينجرز الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفريدو موريلوس الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وأتم ليون بالوجون أهداف رينجرز في الدقيقة 51.

وتغلب أتالانتا الإيطالي بصعوبة على باير ليفركوزن الألماني 3-2 في نفس الدور، معتمدا على ثنائية الأوكراني روسلان مالينوفسكي والكولومبي لويس مورييل، حيث تبادلا صناعة وتسجيل الأهداف الثلاثة.

ليفركوزن تقدم أولا عن طريق تشارلز أرانجويز في الدقيقة 11، ولكن مورييل صنع أولا لمالينوفسكي ليتقدم أتالانتا في الدقيقة 23، قبل أن يصنع مالينوفسكي لمورييل الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة 49 صنع مالينوفسكي لمورييل الهدف الثالث، ولكن قلص الفرنسي موسى ديابي الفارق في الدقيقة 63.

وفي البرتغال، سجل أبيل رويز وفيتور أوليفييرا هدفين فاز بهما براجا على موناكو الفرنسي لحساب نفس الدور.

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