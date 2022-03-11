بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يعود بتعادل سلبي من برشلونة

في أول لقاء جمع الفريقين أوروبيا، انتهت المواجهة بين جالاتاسراي التركي وبرشلونة الإسباني بالتعادل السلبي 0-0، واليوم تكرر بعد 29 عاما في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

فرض جالاتاسراي وتألق حارسه إينياكي بينيا التعادل السلبي في كامب نو، وبظهور مصطفى محمد.

ويلتقي الفريقان الخميس المقبل في لقاء الإياب على ملعب نيف ستيديوم في العاصمة اسنطبول.

المباراة شهدت الظهور رقم 100 لجوردي ألبا على المستوى الأوروبي بقميص برشلونة.

وللمباراة الرابعة على التوالي يستطيع الأسود الخروج بشباك نظيفة خارج القواعد أوروبيا في 4 مباريات كأفضل سلسلة في تاريخ النادي.

وأصبح تشافي هيرنانديز ثاني مدرب في تاريخ برشلونة يفشل تحقيق الفوز على ملعب كامب نو في أول مباراتين له أوروبيا بعد الهولندي لويس فان جال.

























التشكيل

بدأ مصطفى محمد في هجوم الأسود وبجوار الهولندي المخضرم راين بابل والتركي كريم أكتروكأوجلو.

فيما قاد الهولندي ممفيس ديباي هجوم برشلونة وجاوره كل من فيران توريس وأداما تراوري.

📋تشكيل برشلونة - ديباي وأداما تراوري وفيران توريس يقودون الهجوم. 📋تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد يقود الهجوم، وسفيان فيجولي وريان بابل أساسيان.#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/YikaCa9Nq2 — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2022

وصف المباراة

أولى فرص المباراة المحققة جاءت بأقدام هولندية من ركلة حرة مباشرة نفذها ممفيس ديباي وأبعدها الحارس بتصدى رائع في الدقيقة 26.

وبعد 10 دقائق ظهرت أولى ملامح خطورة الضيوف، بمجهود فردي من كريم أكتروكأوجلو الذي راوغ سيرجينو ديست وتوغل لمنطقة الجزاء وأطلق تسديدة ارتطمت بقدم إريك جارسيا لتخرج لركنية.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء، أطلق مصطفى محمد رأسية قوية بعد عرضية جزائرية من سفيان فيجولي مرت أعلى العارضة، لكن الحكم أشهر راية التسلل.

وفي الدقيقة التالية سدد ديباي كرة قوية أبعدها بينيا، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

برشلونة دخل الشوط الثاني بكل قوة بحثا عن الفوز، فأجرى تشافي هيرناندز تغييرات بنزول عثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس مع انطلاق الشوط.

في الدقيقة 56 تألق بينيا بالتصدي لرأسية من بوسكيتس وحولها لركنية.

وبعد 6 دقائق سدد جوردي ألبا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 68 أشرك دومينيك تورنت المدير الفني للأسود تغييراته بخروج مصطفى محمد وريان بابل ومشاركة بافيتمبي جوميز وإيمري كيلينتش.

واكتفى الدولي المصري بلمس الكرة 28 مرة وجميعها خارج منطقة جزاء برشلونة، في ظل تراجع فريقه للمناطق الدفاعية.

وتعاطف القائم الأيمن مع جالاتاسراي ومنع كرة فرينيكي دي يونج من الدخول في الدقيقة 75.

وقبل 11 دقيقة من نهاية اللقاء سجل جوميز هدفا قاتلا من انفراد ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل الحسم إيابا في تركيا.