كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال

الخميس، 10 مارس 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم - برشلونة

قاد يحيى خالد المحترف المصري في صفوف فيزبريم المجري فريقه لفوز قاتل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ولم يسجل يحيى خالد أي هدف طيلة 59 دقيقة من المباراة.

واستطاع يحيى أن يسجل هدف الفوز القاتل في الثواني الثلاث الأخيرة ضد الفريق الباريسي ليحسم فوز فيزبريم بنتيجة 40-39.

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فوز مثير رفع رصيد فيزبريم إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان.

وفي نفس المجموعة فاز برشلونة الإسباني على فليسنبورج الألماني بنتيجة 29-22 ولم يسجل علي زين أي هدف في اللقاء.

وواصل برشلونة تصدره للترتيب برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن فيفي كيلتشي البولندي.

وتقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.

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