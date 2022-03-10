الدرجة الثانية - رغم العودة للصدارة.. الأولمبي يعين علاء نوح مديرا فنيا
الخميس، 10 مارس 2022 - 22:58
كتب : هاني العوضي
قرر نادي الأولمبي السكندري توجيه الشكر لمدربه أحمد ساري، وعيّن علاء نوح مديرا فنيا.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق واعتلاء صدارة الترتيب في مجموعة بحري من الدرجة الثانية.
وسيضم الجهاز الفني لعلاء نوح كل من: إبراهيم فرج مدربا للحراس، وحسين محمد مخطط أحمال مع الإبقاء على الجهاز المعاون.
وعاد الأولمبي للصدارة برصيد 45 نقطة بعدما فاز على الرجاء برباعية دون رد في الجولة 22.
وسبق أن قاد علاء نوح فريق إيسترن كومباني مطلع الموسم الجاري في الدوري المصري بعدما قاد الفريق الموسم الماضي للتأهل لأول مرة في تاريخه.
وتولى ساري مهمة الأولمبي من الموسم الماضي وحتى مرور 22 جولة من الدرجة الثانية.
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