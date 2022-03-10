الدوري الأوروبي – هدف رائع ينصر إشبيلية على وست هام

الخميس، 10 مارس 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

منير الحدادي - إشبيلية - بلباو - كأس ملك إسبانيا

انتصر إشبيلية على ضيفه وست هام بهدف دون رد اليوم الخميس في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سجل هدف المباراة الوحيد منير الحدادي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب لندن الأولمبي الخميس المقبل.

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وشهدت المباراة في بدايها ضفط من إشبيلية وأرسل خيسوس كورونا عرضية قابلها الحدادي برأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

ورد نيكولا فلاسيش برأسية لوست هام لكن ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية تصدى له.

وفي الدقيقة 60 أرسل ماركوس أكونا تمريرة من ركلة حرة قابلها الحدادي بتسديدة في أسفل الزاوية اليمنى ليعلن عن الهدف الأول لإشبيلية.

وبعد الهدف هدأت المباراة كثيرا وانحصر اللعب في وسط الملعب.

ولم يكن هناك فرص خطيرة على أي مرمى لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية بهدف دون رد.

إشبيلية وست هام الدوري الأوروبي
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