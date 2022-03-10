صالح جمعة يبدأ ثاني مراحل التأهيل بعد إصابته بوتر أكيليس

واصل صالح جمعة لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته إلى الملاعب في المرحلة المقبلة.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من خلال التدريب بالكرة بجانب الركض.

وأوضح "اللاعب انتهى من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن المشي بجانب تدريبات الجيمانزيوم".

وكشف "صالح جمعة من المفترض أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي مع بداية مايو لكن موعد عودته للملاعب من جديد يتحدد وفقاً لاستجابته للعلاج".

وأتم "الأمور تسير بشكل طيب جدا بالنسبة لصالح جمعة".

كان صالح جمعة قد تعرض لقطع في وتر آكيليس خلال الشهر الأخير من الموسم الماضي.

وانضم صالح جمعة إلى سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي، قادما من الأهلي.