صالح جمعة يبدأ ثاني مراحل التأهيل بعد إصابته بوتر أكيليس

الخميس، 10 مارس 2022 - 22:15

كتب : بسام أبو بكر

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

واصل صالح جمعة لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته إلى الملاعب في المرحلة المقبلة.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من خلال التدريب بالكرة بجانب الركض.

وأوضح "اللاعب انتهى من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن المشي بجانب تدريبات الجيمانزيوم".

أخبار متعلقة
صالح جمعة: فايلر ظلمني.. ووقوف الأهلي بجانبي دفعني لهذا القرار سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقد صالح جمعة سيراميكا كليوباترا يكشف موعد عودة صالح جمعة

وكشف "صالح جمعة من المفترض أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي مع بداية مايو لكن موعد عودته للملاعب من جديد يتحدد وفقاً لاستجابته للعلاج".

وأتم "الأمور تسير بشكل طيب جدا بالنسبة لصالح جمعة".

كان صالح جمعة قد تعرض لقطع في وتر آكيليس خلال الشهر الأخير من الموسم الماضي.

وانضم صالح جمعة إلى سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي، قادما من الأهلي.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مران الإسماعيلي – عودة الشامي استعدادا للقاء بتروجت في كأس مصر دون قرارات بخصوص الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لا عقوبات بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز مران الأهلي – تدريبات استشفائية لـ محمد هاني.. ومحاضرة من موسيماني ميدو يوجه رسالة لـ عمرو زكي: لن نتركك.. وحصلت على منصب جديد في الزمالك الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم المصري يشكر مدير أمن الإسكندرية لمتابعته حالة مشجع تعرض لوعكة صحية العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – هدف رائع ينصر إشبيلية على وست هام 14 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - سجل هدفا وطُرد.. أوليفيرا يقود روما للفوز على فيتيسه 16 دقيقة | أوروبا
صالح جمعة يبدأ ثاني مراحل التأهيل بعد إصابته بوتر أكيليس 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (0) جالاتاسراي.. مصطفى محمد يهدر 59 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (2) تشيلسي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو