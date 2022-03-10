انتهت الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (0) جالاتاسراي

الخميس، 10 مارس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي في ملعب كامب نو قبل لقاء برشلونة بالدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وجالاتاسراي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.

ويبدأ مصطفى محمد مواجهة برشلونة أساسيا في هجوم الفريق التركي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: بافيتمبي جوميز يسجل هدفا لجالاتاسراي من انفراد لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 75: عرضية من الجهة اليمنى ومتابعة من دي يونج ترتطم بالقائم.

ق 68: خروج مصطفى محمد ونزول بافيتمبي جوميز

ق 62: تصويبة من جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 56: رأسية من بوسكيتس يتصدى لها بينيا وحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: ممفيس ديباي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس إيناكي بينيا

ق 40: رأسية من مصطفى محمد بعد عرضية من فيغولي تمر أعلى العارضة.. والحكم يشهر راية التسلل.

ق 36: كريم أكتروكأوجلو يراوغ ديست ويسدد كرة ترتطم بقدم جارسيا وتخرج لركنية.

ق 26: حارس جالاتاسراي يتألق ويمنع ركلة حرة مباشرة نفذها ممفيس ديباي من أن تسكن شباكه.

بداية المباراة

برشلونة مصطفى محمد الدوري الأوروبي جالاتاسراي
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