انتهت الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (0) جالاتاسراي
الخميس، 10 مارس 2022 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وجالاتاسراي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويبدأ مصطفى محمد مواجهة برشلونة أساسيا في هجوم الفريق التركي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 78: بافيتمبي جوميز يسجل هدفا لجالاتاسراي من انفراد لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.
ق 75: عرضية من الجهة اليمنى ومتابعة من دي يونج ترتطم بالقائم.
ق 68: خروج مصطفى محمد ونزول بافيتمبي جوميز
ق 62: تصويبة من جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 56: رأسية من بوسكيتس يتصدى لها بينيا وحولها لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: ممفيس ديباي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس إيناكي بينيا
ق 40: رأسية من مصطفى محمد بعد عرضية من فيغولي تمر أعلى العارضة.. والحكم يشهر راية التسلل.
ق 36: كريم أكتروكأوجلو يراوغ ديست ويسدد كرة ترتطم بقدم جارسيا وتخرج لركنية.
ق 26: حارس جالاتاسراي يتألق ويمنع ركلة حرة مباشرة نفذها ممفيس ديباي من أن تسكن شباكه.
بداية المباراة