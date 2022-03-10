تشكيل الدوري الأوروبي - مصطفى محمد أساسي ضد برشلونة

الخميس، 10 مارس 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقود مصطفى محمد هجوم جالاتاسراي في مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وفضل الإسباني دومينيك تورنت المدير الفني للأسود التركية الدفع بالمهاجم الدولي المصري أساسيا على حساب الفرنسي المخضرم بافيتبمي جوميز.

ومن جهة أخرى يقود ممفيس ديباي تشكيل برشلونة رفقة فيران توريس وأداما تراوري

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وجاء تشكيل جالاتاسراي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

الدفاع: باتريك فان أنهولت – ماركاو – فيكتور نيلسون – ساشا بوي

الوسط: تايلان أناتالي – بيركان كوتلو

أمامهما: كريم أكتروكأوجلو – سفيان فيغولي – ريان بابل

الهجوم: مصطفى محمد

فيما جاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين

الوسط: سيرجينو ديست – رونالد أراوخو – إريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: نيكو جونزاليس – فرينيكي دي يونج – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ممفيس ديباي – أداما تراوري

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