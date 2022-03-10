مران الإسماعيلي – عودة الشامي استعدادا للقاء بتروجت في كأس مصر

شارك محمد الشامي جناح الإسماعيلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس ضمن الاستعداد لملاقاة بتروجيت في كأس مصر.

وغاب الشامي بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية لمدة شهر ونصف.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة خارج نطاق ملعبه، بناءً علي طلب حمد إبراهيم المدير الفني للفريق من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدا على استعادة الفريق مساره في المسابقات المحلية.

ويستضيف الدراويش، فريق بتروجيت في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل علي ملعبه بالإسماعيلية في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وخاض الشامي الموسم الحالي 7 مباريات في الدوري، ثم أصيب في كأس الرابطة ضد البنك الأهلي في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

ويتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في الدوري برصيد 5 نقاط ودون فوز بعد مرور 12 جولة.