تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وليوناردو المدير الرياضي في أعقاب الأحداث التي تلت مباراة فريقهما ضد ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس أن يويفا يدرس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ناصر الخليفي وليوناردو.

والأمر ذاته أكده إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسي وصحيفة "لو باريسيان" إذ أن يويفا يبحث في الأدلة حول وجود سلوك عدواني من الخليفي وليوناردو ضد طاقم تحكيم مباراة سان جيرمان ضد ريال مدريد.

وكانت بعض الصحف الفرنسية والإسبانية ذكرت أن الخليفي وليوناردو دخلا في مشادة بالأيدي على طاقم حكام المباراة اعتراضا على احتساب الهدف الأول لريال مدريد بداعي وجود مخالفة من كريم بنزيمة على جيانلويجي دوناروما حارس المرمى.

وذكرت التقارير أن الحكام اضطروا لاستدعاء الشرطة لفض الاشتباك.

وخسر سان جيرمان من ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.