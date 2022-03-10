تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد

الخميس، 10 مارس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وليوناردو المدير الرياضي في أعقاب الأحداث التي تلت مباراة فريقهما ضد ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس أن يويفا يدرس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ناصر الخليفي وليوناردو.

والأمر ذاته أكده إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسي وصحيفة "لو باريسيان" إذ أن يويفا يبحث في الأدلة حول وجود سلوك عدواني من الخليفي وليوناردو ضد طاقم تحكيم مباراة سان جيرمان ضد ريال مدريد.

أخبار متعلقة
ما هي العواقب المترتبة على تجميد أملاك أبراموفيتش في تشيلسي؟ منع تجديد العقود ومستقبل مجهول رغم الاستبعاد الدولي.. روسيا تجدد تعاقد المدير الفني حتى نهاية 2022 تشيلسي يصدر بيانا يوضح فيه موقف النادي من تجميد أملاك أبراموفيتش

وكانت بعض الصحف الفرنسية والإسبانية ذكرت أن الخليفي وليوناردو دخلا في مشادة بالأيدي على طاقم حكام المباراة اعتراضا على احتساب الهدف الأول لريال مدريد بداعي وجود مخالفة من كريم بنزيمة على جيانلويجي دوناروما حارس المرمى.

وذكرت التقارير أن الحكام اضطروا لاستدعاء الشرطة لفض الاشتباك.

وخسر سان جيرمان من ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

سان جيرمان ريال مدريد ليلة الأبطال ناصر الخليفي
نرشح لكم
كامافينجا: كل الشكر لـ كريم بنزيمة على ما حققناه.. وأحاول استعادة ثقة المدرب اختبر معلوماتك - هل تحفظ أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان جيدا؟ كورتوا: سنقاتل حتى النهاية على دوري الأبطال والليجا.. وهذا رأيي في بنزيمة ومبابي ماركا: مشادة كادت أن تصل للضرب بين أفراد باريس سان جيرمان عقب الهزيمة من ريال مدريد المدير الرياضي لـ باريس: كان هناك خطأ لدوناروما ولكن هذا ليس عذرا جوارديولا يجيب - هل يرغب في تفادي الفرق الإنجليزية بدوري الأبطال "صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش ضد تشيلسي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الأوروبي - مصطفى محمد أساسي ضد برشلونة 34 دقيقة | المحترفون
تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الإسماعيلي – عودة الشامي استعدادا للقاء بتروجت في كأس مصر 55 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس مصر - المقاولون العرب أول المتأهلين لدور الـ 16 بفوز صعب على المصرية للاتصالات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد