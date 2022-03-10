كأس مصر - المقاولون العرب أول المتأهلين لدور الـ 16 بفوز صعب على المصرية للاتصالات

حسم المقاولون العرب أولى بطاقات التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد علي

وتفوق ذئاب الجبل على الفريق الذي ينافس في الدرجة الثانية بصعوبة رغم خوض الأخير أكثر من ساعة من عمر اللقاء بـ 10 لاعبين.

وتعرض أحمد سعيد بندق لاعب المصرية للاتصالات للطرد بعدما أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء بعد تدخل قوي في الدقيقة 30، وذلك عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 62 ألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء اتحسبت للمقاولون العرب.

وقبل 21 دقيقة من نهاية اللقاء أرسل الكولومبي لويس إدوارد كرة عرضية أودعها أحمد علي مباشرة في الشباك بقدمه اليمنى.

هدف هو الأول للهداف المخضرم منذ انضمامه لذئاب الجبل في يناير الماضي.

وكاد الضيوف أن يخطفوا تعادلا قاتلا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أهدر مامادو نياس انفرادين في نفس الدقيقة بعد مجهود فردي لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل 1-0.