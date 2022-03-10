كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة
الخميس، 10 مارس 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
أشعل سبورتنج صراع اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد بالتعادل مع الزمالك ضمن ثانى جولات الدورة المجمعة الاولى.
دوري المحترفين المصري لكرة اليد - المرحلة النهائيةلم تبدأ 18:00
دوري المحترفين المصري لكرة اليد - المرحلة النهائيةلم تبدأ 16:00
وتعادل سبورتنج مع الزمالك بنتيجة 36-36 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 31 – 23 في نفس الجولة.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل على نفس الصالة.
وبتلك النتيجة أصبح الترتيب كالتالي:
1 – الأهلي: 7.5 نقطة
2 – الزمالك: 7 نقاط
3- سبورتنج: 4 نقاط
4 – طلائع الجيش: 2.5 نقطة
يذكر أن الفائز يحصد 3 نقاط وفي حالة التعادل يحصد كل فريق نقطتين، والخاسر يحصد نقطة وحيدة.
وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، من الأربعاء وحتى السبت.
بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.