كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة

الخميس، 10 مارس 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - يد

أشعل سبورتنج صراع اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد بالتعادل مع الزمالك ضمن ثانى جولات الدورة المجمعة الاولى.

وتعادل سبورتنج مع الزمالك بنتيجة 36-36 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 31 – 23 في نفس الجولة.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل على نفس الصالة.

وبتلك النتيجة أصبح الترتيب كالتالي:

1 – الأهلي: 7.5 نقطة

2 – الزمالك: 7 نقاط

3- سبورتنج: 4 نقاط

4 – طلائع الجيش: 2.5 نقطة

يذكر أن الفائز يحصد 3 نقاط وفي حالة التعادل يحصد كل فريق نقطتين، والخاسر يحصد نقطة وحيدة.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، من الأربعاء وحتى السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.

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