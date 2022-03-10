كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يتعادل والأهلي يرتقي للصدارة

أشعل سبورتنج صراع اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد بالتعادل مع الزمالك ضمن ثانى جولات الدورة المجمعة الاولى.

وتعادل سبورتنج مع الزمالك بنتيجة 36-36 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 31 – 23 في نفس الجولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل على نفس الصالة.

وبتلك النتيجة أصبح الترتيب كالتالي:

1 – الأهلي: 7.5 نقطة

2 – الزمالك: 7 نقاط

3- سبورتنج: 4 نقاط

4 – طلائع الجيش: 2.5 نقطة

يذكر أن الفائز يحصد 3 نقاط وفي حالة التعادل يحصد كل فريق نقطتين، والخاسر يحصد نقطة وحيدة.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، من الأربعاء وحتى السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.