رغم الاستبعاد الدولي.. روسيا تجدد تعاقد المدير الفني حتى نهاية 2022

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم تمديد تعاقده مع فاليري كاربين ليواصل عمله مديرا فنيا للمنتخب الروسي حتى نهاية العام الجاري.

ووافق الاتحاد الروسي على مواصلة فاليري عمله مدربا لروستوف الروسي بجوار المنتخب.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي: "المنتخب الوطني سيواصل التجمع والعمل. بغض النظر عن العوامل الخارجية، يجب أن يعمل نظام تدريب لاعبي كرة القدم، نحن نثق في فاليري كاربين وموظفيه ونقيم النتائج التي أظهرها الفريق بشكل إيجابي تحت قيادتهم. لذلك قرر الاتحاد الروسي تمديد الاتفاقية مع المدير الفني للمنتخب الروسي ومساعديه حتى نهاية عام 2022".

وأضاف "بالنظر إلى الوضع الحالي لا يعترض اتحاد روسيا البيضاء على دمج فاليري كاربين بين العمل في المنتخب الوطني وفي نادي روستوف لكرة القدم. فاليري جورجيفيتش متخصص طموح يحتاج إلى ممارسة تنافسية مستمرة وتحديات مهنية جديدة".

Валерий Карпин продолжит работу в сборной России – контракт продлён до конца 2022 года! ➡️ https://t.co/2gG7cvwLyW pic.twitter.com/wBZs5k0kbG — Сборная России (@TeamRussia) March 10, 2022

وقال فاليري كاربين عبر الموقع الرسمي: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمواصلة العمل مع المنتخب الروسي. آمل أن تعود كرة القدم لدينا إلى الساحة الدولية في القريب العاجل وسنكون قادرين على المشاركة في المباريات الرسمية مرة أخرى".

يذكر أنه تم استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022، واحتساب بولندا متأهلة للمرحلة النهائية.

يقود فاليري كاربين منتخب روسيا منذ يوليو 2021. وقاد الدب الروسيلإي 7 مباريات سجل فيها 5 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.

وسيعقد الفريق المعسكر التدريبي القادم في الفترة من 21 إلى 27 مارس في موسكو.

ويحتل روستوف المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 18 نقطة من 19 مباراة، وعلى بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

المدرب البالغ 53 عاما درب من قبل كل من سبارتاك موسكو وريال مايوركا الإسباني وروستوف.

وفي مسيرته كلاعب سبق له أن لعب لسبارتاك وسسكا موسكو وفي إسبانيا ارتدى قمصان فالنسيا وريال سوسيداد وسيلتا فيجو.