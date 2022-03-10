الدرجة الثانية - الأولمبي يعود لصدارة مجموعة بحري.. وأسوان يعزز تواجده على قمة الصعيد

عاد الأولمبي لصدارة مجموعة بحري مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الرجاء في الجولة 22 من الدرجة الثانية.

وحقق الأولمبي فوزا كاسحا على الرجاء بنتيجة 4-0، سجلهما محمد حمبوزو هدفين وأحمد فهمي وأحمد عيد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.

وانتصر دمنهور على الصيد بالمحلة بنتيجة 2-1 سجلهما جلال الشرقاوي هدفين وإسلام الحاوي للصيد ليرتفع رصيد دمنهور إلى 23 نقطة.

فيما خسر الزرقا من المصري بالسلوم بنتيحة 1-0 سجل هدف اللقاء الوحيد كاظيم باليمو وشهدت المباراة طرد أحمد سمير موسى وبسام الفيومي وكاظيم باليمو وارتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع سبورتنج بنتيجة 1-1، سجل محمد نجاتي لأبو قير وتعادل محمد سليم لسبورتنج.

وفاز بلدية المحلة بنتيجة 3-0 على المجد السكندري.

وفي مجموعة الصعيد، ابتعد أسوان في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان.

وعزز أسوان تصدره للترتيب برصيد بعد الفوز على مركز شباب طامية بنتيجة 2-0 سجلهما أحمد خالد وأحمد عبدالرازق.