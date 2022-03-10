الدرجة الثانية - الأولمبي يعود لصدارة مجموعة بحري.. وأسوان يعزز تواجده على قمة الصعيد

الخميس، 10 مارس 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

عاد الأولمبي لصدارة مجموعة بحري مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الرجاء في الجولة 22 من الدرجة الثانية.

وحقق الأولمبي فوزا كاسحا على الرجاء بنتيجة 4-0، سجلهما محمد حمبوزو هدفين وأحمد فهمي وأحمد عيد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.

وانتصر دمنهور على الصيد بالمحلة بنتيجة 2-1 سجلهما جلال الشرقاوي هدفين وإسلام الحاوي للصيد ليرتفع رصيد دمنهور إلى 23 نقطة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 21 جولة.. باولو في الصدارة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 20 جولة.. باولو في الصدارة الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد 20 جولة

فيما خسر الزرقا من المصري بالسلوم بنتيحة 1-0 سجل هدف اللقاء الوحيد كاظيم باليمو وشهدت المباراة طرد أحمد سمير موسى وبسام الفيومي وكاظيم باليمو وارتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع سبورتنج بنتيجة 1-1، سجل محمد نجاتي لأبو قير وتعادل محمد سليم لسبورتنج.

وفاز بلدية المحلة بنتيجة 3-0 على المجد السكندري.

وفي مجموعة الصعيد، ابتعد أسوان في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان.

وعزز أسوان تصدره للترتيب برصيد بعد الفوز على مركز شباب طامية بنتيجة 2-0 سجلهما أحمد خالد وأحمد عبدالرازق.

مجموعة بحري الدرجة الثانية الأولمبي
نرشح لكم
الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز نبيل محمود مديرا فنيا لمنتخب السويس الدرجة الثانية - "سوبر هاتريك" صوب الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 21 الدرجة الثانية - الفارق 9 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 21 الدرجة الثانية - أسوان يفوز ويستغل تعثر منافسيه.. وبترول أسيوط يضرب بسداسية الدرجة الثانية - الفارق 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21 الدرجة الثانية - الداخلية يعزز صدارته لـ مجموعة القاهرة.. والترسانة يتعادل 3-3 مع بورفؤاد الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 21 جولة.. باولو في الصدارة
أخر الأخبار
كايزر تشيفز يكرم بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رغم الاستبعاد الدولي.. روسيا تجدد تعاقد المدير الفني حتى نهاية 2022 49 دقيقة | أوروبا
موسيماني: عقدي مع الأهلي لن يستمر إلا حال الاستمرار في الفوز.. ووقت التجديد يخبركم بكم الضغط ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر أبو جبل: لدينا ثقة في أنفسنا.. وكل مرحلة لها متطلبات خاصة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر فيريرا: لا يمكنني المقارنة بين الآن والولاية الأولى.. لكنني سأقوم بمثل ما فعلته ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - الأولمبي يعود لصدارة مجموعة بحري.. وأسوان يعزز تواجده على قمة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
دون قرارات بخصوص الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – حمدي فتحي والشحات يعلنان جاهزيتهما لمباراة صندوانز.. وموقف هاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد