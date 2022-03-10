دون قرارات بخصوص الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12

أعلنت رابطة الأندية عن قراراتها الانضباطية للجولة 12 من مسابقة الدوري.

وكما انفرد FilGoal.com، لم تقرر الرابطة أي شيء بخصوص المباراة التي شهدت فوز الأهلي على بيراميدز 3-0.

وشهدت العقوبات إيقاف 5 لاعبين بسبب تراكم الإنذارات، وهم أحمد عفيفي لاعب المقاولون، ومصعب إسماعيل لاعب سيراميكا كليوباترا، وحميد ماو لاعب غزل المحلة، ومحمد ناصر لاعب إيسترن كومباني، وعبد الله بكري لاعب فاركو.

وقال مصدر من إدارة المسابقات برابطة الأندية لـFilGoal.om: "لن نصدر أي قرارات عقابية تخص مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف "جميع التقارير من الحكام ومراقب المسابقات لم تذكر وقائع عنف أو شغب أو سباب بألفاظ خارجة أو اعتداء شفوي".

المصدر أكمل "كذلك فإن شريط الفيديو الرسمي للمباراة لم يوضح سباب صربح لشخص أو جهة".

وأتم "وعليه، فإن إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة لا تملك واقعة للتحقيق فيها واتخاذ عقوبات على أساسها".

كان الأهلي قد فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.