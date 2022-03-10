مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لا عقوبات بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز

الخميس، 10 مارس 2022 - 16:54

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم يحتفلان مع جماهير الأهلي

لن تصدر رابطة أندية الدوري المصري، أي عقوبات تخص مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال مصدر من إدارة المسابقات برابطة الأندية لـFilGoal.om: "لن نصدر أي قرارات عقابية تخص مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف "جميع التقارير من الحكام ومراقب المسابقات لم تذكر وقائع عنف أو شغب أو سباب بألفاظ خارجة أو اعتداء شفوي".

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المصدر أكمل "كذلك فإن شريط الفيديو الرسمي للمباراة لم يوضح سباب صربح لشخص أو جهة".

وأتم "وعليه، فإن إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة لا تملك واقعة للتحقيق فيها واتخاذ عقوبات على أساسها".

كان الأهلي قد فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

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