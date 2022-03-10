كامافينجا: كل الشكر لـ كريم بنزيمة على ما حققناه.. وأحاول استعادة ثقة المدرب

الخميس، 10 مارس 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

نسب إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد الفضل في فوز فريقه على باريس سان جيرمان إلى زميله في الفريق كريم بنزيمة.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل بنزيمة ثلاثية ريال مدريد في مرمى باريس سان جيرمان خلال المباراة.

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وقال كامافينجا في تصريحات عبر ردايو مونت كارلو عقب المباراة: "أبذل قصارى جهدي لاستعادة ثقة المدرب، ويسعدني أنه بمجرد دخولي سجلنا ثلاثة أهداف".

وتابع "الشكر لكريم بنزيمة على سعادتنا اليوم، هو قائد ويبين لنا الطريق الذي نسير عليه، اليوم سجل ثلاثة أهداف وأنقذنا".

وأضاف "لقد حققنا هدفا كبيرا اليوم، استقبلنا هدفا في البداية ولم نستسلم وسجلنا ثلاثة أهداف وحتى لو البعض اعقتد بأننا قد هزمنا ولكن علينا دائما أن نؤمن بقدرتنا على الفوز، ونحن سعداء جدا اليوم بما حققناه".

وأصبح ريال مدريد رابع فريق يحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليلحق بكل من ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

إدوار كامافينجا ،ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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