كورتوا: سنقاتل حتى النهاية على دوري الأبطال والليجا.. وهذا رأيي في بنزيمة ومبابي

أوضح تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره أمام باريس سان جيرمان في سانتياجو برنابيو من 0-1 إلى فوز بنتيجة 3-1.

وقال كورتوا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في مباراة الذهاب لم نلعب بشكل جيد وفي الإياب كنا متأخرين لكننا لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف "الضغط المستمر قادنا لتسجيل الهدف الأول، حماس الجماهير دفعنا للأمام حتى سجلنا الثاني والثالث".

وشدد "حققنا ذلك بفضل الجودة التي نمتلكها، كما أن لعب مباراة الإياب على أرضنا كان عاملا أساسيا مع دعم الجماهير".

وتابع البلجيكي "لقد أظهرنا أن لدينا فريقا رائعا، سنقاتل حتى النهاية في الدوري وفي دوري الأبطال".

ويتصدر الملكي جدول الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه.

وأكمل "كريم بنزيمة أفضل مهاجم صريح في العالم، لقد أظهر ذلك مرة أخرى أمام سان جيرمان".

"كيليان مبابي لاعب جيد للغاية وجاء هدفه بفضل أخطائنا. إنه سريع جدا، قاد فريقه بقوة على الرغم من انه لم يتمكن من حسم اللقاء لصالحه".

وأتم "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن الأفضل أن يكون في فريقك".

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