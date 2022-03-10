ماركا: مشادة كادت أن تصل للضرب بين أفراد باريس سان جيرمان عقب الهزيمة من ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وقوع مشادة عنيفة بين نيمار وجانلويجي دوناروما لاعبا باريس سان جيرمان داخل غرف خلع الملابس عقب الهزيمة من ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأرتكب دوناروما خطأ بفقد الكرة أمام المرمى ليسجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال مدريد.

وفقا لماركا فإن دوناروما ونيمار دخلا في مشادة عنيفة عقب المباراة بسبب إلقاء اللوم على بعضهم البعض.

المشادة بدأت بلوم نيمار على دوناروما لتسببه في الهدف الأول والذي وضع الضغط على الفريق في التوقيت المتبقي من المباراة.

ولكن الحارس الإيطالي رد على نيمار وذكره بأن الهدف الثاني كان ناتجا عن فقدانه للكرة في بداية الهجمة.

المشادة احدت بين اللاعبين وكادت أن تصل إلى التضارب ولكن باقي اللاعبين ممن كانوا في غرف خلع الملابس تدخلوا وأوقفوا تصعيد الأمور.

وكانت بعض التقارير الأخرى قد أشارت إلى أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان قد نزل إلى غرف خلع الملابس عقب المباراة وحاول الاعتداء على الحكم بسبب اقتناعه بأن الهدف الأول كان من المفترض أن يلغى لوجود خطأ على بنزيمة ارتكبه أمام دوناروما.

وأصبح ريال مدريد هو رابع فريق يضمن تأهله إلى ربع النهائي عقب كل من ليفربول، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.