المدير الرياضي لـ باريس: كان هناك خطأ لدوناروما ولكن هذا ليس عذرا

يرى ليوناردو أراوخو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بأنه كان هناك خطأ ارتكبه كريم بنزيمة على جانلويجي دوناروما في الهدف الأول لريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل بنزيمة ثلاثية ريال مدريد في المباراة، وجاء الهدف الأول بعد خطأ ارتكبه دوناروما حارس باريس سان جيرمان بعد ضغط من بنزيمة.

وقال ليوناردو في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو: "كان هناك خطأ كبير من التحكيم لكننا لم نتمكن من السيطرة عليه وأن نبقى هادئيين، لقلد غرقنا ولم نتمكن من إيجاد حلول".

واستمر "إنه لأمر مخز أن يكون قرار الحكم حاسما للغاية، علينا أن نحافظ على الهدوء وإلا سيكون من الصعب استخلاص النتائج".

وتابع "لدينا بعض الأمور تحتاج إلى التحسن وهذا واضح ولكن لا يمكننا تغيير كل شيء، بالتفكير في الأمر بين الشوطين كان لدينا فريق منظم ومسيطر على الوضع، وأيضا خلال مباراة الذهاب ولكن يصعب استيعاب الشوط الثاني".

وأضاف "إنها هزيمة في مباراة مهمة ولكن حتى الاستراحة سجلنا هدفا وعرفنا كيف نحافظ على التقدم بهدفين دون مقابل، اعقتد أن قرار الحكم كان حاسما للغاية ولكنه ليس عذرا لانه كانت هناك أخطاء كبيرة من جانبنا".

واصبح ريال مدريد رابع الفرق التي حسمت تأهلها إلى ربع النهائي حتى الآن، بعد كل من ليفربول، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ.