جوارديولا يجيب - هل يرغب في تفادي الفرق الإنجليزية بدوري الأبطال

الخميس، 10 مارس 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

لا يخشى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مواجهة أي فريق إنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتي تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على سبورتنج لشبونة 5-0 في مجموع مباراتي دور الـ16.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الرغبة في تفادي فرق الدوري الإنجليزي؟ أود أن أقول لا".

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وأضاف "ستكون مواجهة ربع النهائي صعبة علينا وعليهم أيضا وعلى باقي الفرق من الدول الأخرى".

وأكمل المدرب الإسباني "نحن في أفضل ثمانية فرق في أوروبا وسنستعد بشكل جيد".

وتابع "الجمعة القادمة سنرى القرعة ونستعد بعدها للمنافس".

وأتم "هناك فرق مهمة ودعت البطولة بالفعل. سنرى ما سيحدث، لكن بالفعل الفرق الإنجليزية الأربعة قد تتأهل جميعا لدور الثمانية".

وانضم سيتي إلى ليفربول في ركب المتأهلين لربع النهائي، فيما يملك مانشستر يونايتد وتشيلسي فرصا جيدة للعبور من عقبتي أتليتكو مدريد وليل.

بايرن ميونيخ وريال مدريد تأهلا أيضا لربع النهائي، مع تحديد باقي المتأهلين من دور الـ16 الأسبوع المقبل.

واستضاف سيتي منافسه لشبونة في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بعد اكتساحه ذهابا في البرتغال بخماسية دون رد.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة خلالها وأشرك بيب جوارديولا العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة للحارس الثالث سكوت كارسون خلال الشوط الثاني.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا
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