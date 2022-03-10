مران الأهلي – تدريبات استشفائية لـ محمد هاني.. ومحاضرة من موسيماني

يستمر محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في أداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "محمد هاني سيؤدي تدريبات استشفاءية على هامش مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا".

وأضاف "اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات بعد أن اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري".

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز، بعد الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمران من جانب الجهاز الإداري للفريق.

من جهة أخرى، يعقد بيتسو موسيماني محاضرة للاعبي الفريق في الثانية ظهر اليوم، قبل التحرك في الثانية والنصف لخوض المران الأول في جوهانسبرج استعداداً لمباراة الفريقين.

وأخيرا، وضع عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالجهاز الفني، برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق في جنوب إفريقيا.

وعقد سعيد عدة اجتماعات مع طاقم فندق الإقامة للترتيب للوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي المتبع.

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.