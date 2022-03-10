ميدو يوجه رسالة لـ عمرو زكي: لن نتركك.. وحصلت على منصب جديد في الزمالك

الخميس، 10 مارس 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

الزمالك ميدو شيكابالا عمرو زكى

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى عمرو زكي زميله في الملاعب.

وقال ميدو عبر قناة المحور: "أقول لوالدة عمرو زكي أننا نتصل به جميعا. أنا وعماد متعب، وخالد الغندور وغيرنا لكنه لا يرد".

وأضاف "زميلنا ذهب إلى منزله لكنه لم يفتح الباب. هو بحاجة إلى مساعدة، وأقول لها بأننا لن نتركه".

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ميدو أكمل "سأقوم رفقة مجموعة من لاعبي الزمالك القدامى بزيارته بالأسبوع المقبل، واتفقنا بالفعل على ذلك".

واستمر "اتصلت بـ مرتضى منصور رئيس الزمالك قبل قليل، وأخبرني بأنه قرر تعيين عمرو زكي كنائب لرئيس قطاع الناشئين في النادي".

ميدو أتم "أقول لعمرو بأنه شخص محبوب، أنت كنت لاعب كرة كبير جدا، لكن أيضا على المستوى الشخصي كلنا نحبك ونقدرك لأنك شخصية رائعة ولا أريدك أن تضع في ذهنك أفكار سلبية بأن الناس لا يحبونك".

عمرو زكي اعتزل كرة القدم عام 2016 بقميص المقاولون العرب، وبعد مسيرة حافلة بالألقاب والمحطات المميزة داخل وخارج مصر.

وتزامل زكي مع ميدو في مناسبتين. الأولى مع ويجان أتليتك بالدوري الإنجليزي، والثانية في الزمالك، بجانب قيادتهما لهجوم منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2006.

صاحب الـ38 عاما توج مع منتخب مصر بأمم إفريقيا مرتين عامي 2006 و2008، بجانب التتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك عام 2008، ومع إنبي عام 2006.

ويملك زكي 63 مباراة دولية مع منتخب مصر. سجل فيها 30 هدفا بقميص الفراعنة.

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