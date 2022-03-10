"صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد

الخميس، 10 مارس 2022 - 00:53

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي - سان جيرمان

قالت مونيكا مارشانت مراسلة إذاعة موفيستار إن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بحث عن حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد، الهولندي داني ماكيلي، عقب الخسارة.

ويرى باريس سان جيرمان، أن هدف ريال مدريد الأول كان نتيجة خطأ ارتكبه كريم بنزيمة مع جيانلوجي دوناروما، وهو ما أوضحه مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت مارشانت أن الخليفي تواجد في غرفة مخصصة للزوار، وصرخ بقوة باحثا عن غرفة الحكام عقب المباراة، واصفة المشهد بأنه غير لطيف على الإطلاق.

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ووصل الخليفي إلى غرفة ميخيا دافيلا موفدة أرض الملعب لريال مدريد، بدلا من غرفة الحكام، واضطر المحيطون بالمشهد لإبعاد الخليفي وتهدئته بحسب مراسلة موفيستار.

قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل بطريقة درامية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1.

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في فرنسا بهدف دون رد. ليتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما تفوق على العملاق الباريس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لقلب الطاولة على باريس وتحويل التأخر بهدف لفوز بثلاثية.

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