الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم

الخميس، 10 مارس 2022 - 00:47

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بحل مشكلة المشجع "أمح" بعد عدم دخوله للقاء الفريق ضد بيراميدز.

وأشار موقع الأهلي الرسمي إلى أن الخطيب طلب كذلك وضع تصور عاجل لمجلس الإدارة يسمح بحضور عدد من أبناء النادي من ذوي الهمم بالتناوب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد مخاطبة وموافقة الجهات المعنية.

وكان الأهلي فاز يوم الثلاثاء على بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري.

أخبار متعلقة
بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد! أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟

ويتواجد الأهلي حاليا في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الأهلي الخطيب
نرشح لكم
المصري يشكر مدير أمن الإسكندرية لمتابعته حالة مشجع تعرض لوعكة صحية العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين مران الأهلي في جنوب إفريقيا - فحوصات لـ هاني وحمدي والشحات قبل مواجهة صنداونز انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) المصري.. فوز الطلائع التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة
أخر الأخبار
"صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم 17 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد! 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟ 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مشاركة الحارس الثالث وتعادل سلبي.. سيتي إلى ربع نهائي الأبطال على أنقاض سبورتنج لشبونة 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"نحن ريال مدريد ملوك أوروبا".. حفلة بنزيمة في برنابيو تطيح بـ سان جيرمان من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
المصري يشكر مدير أمن الإسكندرية لمتابعته حالة مشجع تعرض لوعكة صحية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار