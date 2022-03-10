الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بحل مشكلة المشجع "أمح" بعد عدم دخوله للقاء الفريق ضد بيراميدز.

وأشار موقع الأهلي الرسمي إلى أن الخطيب طلب كذلك وضع تصور عاجل لمجلس الإدارة يسمح بحضور عدد من أبناء النادي من ذوي الهمم بالتناوب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد مخاطبة وموافقة الجهات المعنية.

وكان الأهلي فاز يوم الثلاثاء على بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري.

ويتواجد الأهلي حاليا في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.