أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة

الخميس، 10 مارس 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن الضغط الذي طبقه على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، هو ضغط تم التدريب عليه قبل المباراة.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز الرائع على فريق العاصمة الفرنسية: "فزنا في مباراة صعبة، ومعقدة، وازدادت تعقيدا بعد هدف كيليان مبابي".

وأردف "طبقنا الضغط الذي تدربنا عليه في هدف بنزيمة الأول، وبدأ الجمهور في الضغط وخلقنا المزيد والمزيد من الفرص. نحن سعداء للغاية".

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وأكمل "بدأنا بشكل جيد، ولكنهم صعبوا الأمور علينا، عانينا واستقبلنا هدفا، ولكننا غامرنا. هدفنا الأول غير المباراة، وآخر نصف ساعة كانت رائعة".

وشدد "غيرنا كروس لأنه لم يتدرب كثيرا قبل المباراة، رودريجو وكامافينجا كانا أكثر جاهزية".

وعن كريم بنزيمة قال: "أنا سعيد أنه لاعب في فريقنا".

قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل بطريقة درامية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1.

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في فرنسا بهدف دون رد. ليتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما تفوق على العملاق الباريس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لقلب الطاولة على باريس وتحويل التأخر بهدف لفوز بثلاثية.

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