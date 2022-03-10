بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد!

قال بطل انتصار ريال مدريد على باريس سان جيرمان، كريم بنزيمة، إن فريقه يعامل كل مباراة في دوري أبطال أوروبا على إنها مباراة نهائية.

وتحدث بنزيمة عقب مباراة إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا: "احتجنا الجمهور، أن نراهم سعداء كذلك. ذلك النصر لهم. باريس فريق رائع ولكننا استحققنا الفوز".

وأكمل "خسرنا المباراة الأولى، ومع نهاية الشوط الأول كنا متأخرين، ولكنها مباراة دوري أبطال أوروبا، بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، وسجلنا، ومن هنا عاد الأمر لعقليتنا".

وعن خطأ جيانلويجي دوناروما أمامه في الهدف الأول قال: "لم تكن غلطة، لقد كان ضغطا مننا، عندما نلعب بتلك الكيفية يمكننا الفوز على الجميع. كل مباراة بالنسبة لنا مباراة نهائية، يعيش ريال مدريد!".

وأتم بنزيمة عن تخطي ألفريدو دي ستيفانو في قائمة هدافي ريال مدريد: "أنا فخور للغاية، الآن علي تخطي من بعده".

قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل بطريقة درامية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1.





























































وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في فرنسا بهدف دون رد. ليتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما تفوق على العملاق الباريس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لقلب الطاولة على باريس وتحويل التأخر بهدف لفوز بثلاثية