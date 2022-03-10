بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟

"نشعر بالغضب" هكذا تحدث ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وفرط سان جيرمان في تقدمه في إياب دور الـ16 في ملعب سانتياجو برنابيو بهدف دون رد أمام ريال مدريد ليسقط بثلاثية ويودع البطولة بعد الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

وتحدث بوكيتينو عقب المباراة قائلا: "كنا الفريق الأفضل في 180 دقيقة لكن تم إقصائنا ومن الطبيعي أن نشعر بالغضب".

وواصل "أعتقد أن المباراة تغيرت بعدما سجلنا الهدف الأول وكان هناك خطأ من كريم بنزيمة على جيانلويجي دوناروما لكن بشكل غريب احتسب الحكم الهدف وأعتقد أن المسؤولين عن الفيديو لم يتحركوا".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "كل الزاوايا تشير لوجود خطأ لصالح دوناروما من قبل بنزيمة، كيف تم احتساب الهدف؟".

وشدد "هذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

وواصل "نعرف أن لقب البطولة هدف النادي لسنوات كل اللاعبين مستائين ومن الصعب تغيير حالتهم الذهنية".

وعن مستقبل كيليان مبابي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الصيف أجاب "من المستحيل الحديث عن ذلك الآن، نشعر بخيبة أمل وعلينا النهوض لأنها لحظة صعبة لنا".