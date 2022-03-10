مشاركة الحارس الثالث وتعادل سلبي.. سيتي إلى ربع نهائي الأبطال على أنقاض سبورتنج لشبونة

الخميس، 10 مارس 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا عقب تعادله سلبيا مع سبورتنج لشبونة يوم الأربعاء.

واستضاف سيتي منافسه لشبونة في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بعد اكتساحه ذهابا في البرتغال بخماسية دون رد.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة خلالها وأشرك بيب جوارديولا العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة للحارس الثالث سكوت كارسون خلال الشوط الثاني.

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وبدأت المباراة بضغط هجومي من سيتي وطالب الفريق الإنجليزي الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة جابرييل خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وكاد فيل فودين يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها أنطونيو أدان حارس لشبونة.

وسدد رحيم سترلينج كرة قوية تصدى لها حارس الفريق البرتغالي.

وفي الدقيقة 47 سجل خيسوس هدفا ليمنح التقدم لسيتي، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأرسل رياض محرز بينية كادت تنتج عن فرصة خطيرة لكن دفاع لشبونة شتتها سريعا.

وفي الثواني الأخيرة كاد سترلينج يسجل هدفا ولكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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