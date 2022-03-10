"نحن ريال مدريد ملوك أوروبا".. حفلة بنزيمة في برنابيو تطيح بـ سان جيرمان من دوري الأبطال

قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل بطريقة درامية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1.

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في فرنسا بهدف دون رد. ليتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما تفوق على العملاق الباريس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لقلب الطاولة على باريس وتحويل التأخر بهدف لفوز بثلاثية.

لينتصر ريال مدريد وجمهور الذي رفع لافته قبل المباراة مكتوب عليها "نحن ملوك أوروبا" في رسالة دعم للاعبي الفريق الملكي من أجل حسهم على الانتصار والتأهل لدور الثمانية.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدفا مبكرا لكن دفاع باريس سان جيرمان وحارسه دوناروما لم يسمحا بذلك.

وتوغل فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء باريس من ناحية اليسار في الدقيقة 8 ولعب كرة عرضية خطيرة تابعها ميسي العائد للدفاع ومرر كرة جعلت مبابي في مواجهة المرمى ليسدد بقوة ويتصدى له كورتوا.

وانطلق مبابي داخل منطقة جزاء ريال مدريد ليصبح في مواجهة المرمى قبل أن يسدد كرة بالقدم اليسرى يبعدها كورتوا في الدقيقة 13 ويمنع الهدف الأول للضيوف.

واستمرت خطورة باريس على مرمى ريال مدريد وسدد نيمار كرة من أمام منطقة الجزاء أمسك بها كورتوا.

رد الملكي

ورد ريال مدريد على هجمات باريس وسدد كريم بنزيمة كرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار قائم دوناروما في أخطر فرصة للملكي في الشوط الأول.

وأهدر ميسي أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة نيمار، ليسدد من أعلى كورتوا وتمر الكرة أمام خط المرمى دون أن تجد من يتابعها داخل الشباك.

وسجل مبابي هدفا لباريس في الدقيقة 33 بعد انطلاقة من نونو مينديش من الناحية اليسرى، لكن الحكم لم يحتسبه وأشار إلى تسلل الظهير الأيسر.

وعاد ريال مدريد ليهدد مرمى باريس وأرسل كارفاخال عرضية خطيرة قابلها بنزيمة بضربة رأسية لكن دوناروما أمسك الكرة بثبات.

وفي ظل اندفاع ريال مدريد للهجوم ومن هجمة مقطوعة في وسط الملعب مرر نيمار كرة وضعت نيمار في مواجهة المرمى ليسدد بقوة من أمام منطقة الجزاء كرة ذهبت على يمين كورتوا مسجلا هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 38.

وسدد مودرتيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن المتألق دوناروما أمسك بها بثبات.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

في الشوط الثاني ظهر باريس أكثر نشاطا في البداية وسجل مبابي هدفا رائعا بعدما راوغ الحارس تيبو كورتوا بمهارة كبيرة، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

ودفع أنشيلوتي بالثنائي كامافينجا ورودريجو بدلا من توني كروس وماركو أسينسيو لتنشيط الهجوم في الدقيقة 58.

واستغل كريم بنزيمة خطأ دوناروما حارس باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بالكرة وضغط عليه ليقطعها وتصل إلى فينيسيوس الذي أعادها لـ بنزيمة أمام المرمى، ويسددها المهاجم الفرنسي في الشباك مسجلا هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 61 لتشتعل المباراة.

وعقب الهدف كاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة مرت جوار قائم مرمى باريس من عرضية للاعب الوسط كامافينجا.

وأهدر فينيسيوس فرصة خطيرة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما عادت له الكرة من دفاع باريس أمام المرمى، لكنه سدد أعلى العارضة.

ومجددا قطع ريال مدريد الكرة من دفاع باريس سان جيرمان أمام المرمى، لكن هجوم الفريق الملكي لم ينه الهجمة بشكل صحيح أمام مرمى دوناروما.

بنزيمة بارتي تايم

وجاء وقت حفلة كريم بنزيمة التي أنهت مغامرة باريس سان جيرمان وقادت ريال مدريد للتأهل لربع النهائي.

وانطلق فينيسيوس في هجمة مرتدة نحو مرمى باريس في الدقيقة 76 قبل أن يمرر كرة إلى مودريتش الذي مررها بين دفاع سان جيرمان إلى بنزيمة، ليسدد قائد ريال مدريد كرة سكنت شباك دوناروما مسجلا هدف ريال مدريد الثاني.

ولم ينتظر بنزيمة سوى دقيقة واحدة أخرى ليضيف الهدف الثالث له ولفريقه مستغلا خطأ ماركينيوس في إبعاد الكرة، ليسدد بشكل مباشر كرة مرت إلى شباك باريس في الدقيقة 78.

وحاول باريس في الدقائق المتبقية تسجيل الهدف الذي سيذهب بالمباراة إلى الوقت الإضافي، لكن المحاولات لم تنجح لتنتهي المباراة بفوز وتأهل ريال مدريد.