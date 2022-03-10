"نحن ريال مدريد ملوك أوروبا".. حفلة بنزيمة في برنابيو تطيح بـ سان جيرمان من دوري الأبطال

الخميس، 10 مارس 2022 - 00:03

كتب : عمرو عبد المنعم

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد

قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل بطريقة درامية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في فرنسا بهدف دون رد. ليتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما تفوق على العملاق الباريس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لقلب الطاولة على باريس وتحويل التأخر بهدف لفوز بثلاثية.

أخبار متعلقة
ليون يحقق فوزا ثمينا على بورتو.. وفرانكفورت يُسقط ريال بيتيس في الدوري الأوروبي تشكيل دوري الأبطال – ميسي ومبابي ونيمار يقودون سان جيرمان ضد ريال مدريد تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد ضد باريس.. وفالفيردي يعوض كاسيميرو

لينتصر ريال مدريد وجمهور الذي رفع لافته قبل المباراة مكتوب عليها "نحن ملوك أوروبا" في رسالة دعم للاعبي الفريق الملكي من أجل حسهم على الانتصار والتأهل لدور الثمانية.

Image

وصف المباراة

Image

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدفا مبكرا لكن دفاع باريس سان جيرمان وحارسه دوناروما لم يسمحا بذلك.

وتوغل فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء باريس من ناحية اليسار في الدقيقة 8 ولعب كرة عرضية خطيرة تابعها ميسي العائد للدفاع ومرر كرة جعلت مبابي في مواجهة المرمى ليسدد بقوة ويتصدى له كورتوا.

وانطلق مبابي داخل منطقة جزاء ريال مدريد ليصبح في مواجهة المرمى قبل أن يسدد كرة بالقدم اليسرى يبعدها كورتوا في الدقيقة 13 ويمنع الهدف الأول للضيوف.

واستمرت خطورة باريس على مرمى ريال مدريد وسدد نيمار كرة من أمام منطقة الجزاء أمسك بها كورتوا.

رد الملكي

ورد ريال مدريد على هجمات باريس وسدد كريم بنزيمة كرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار قائم دوناروما في أخطر فرصة للملكي في الشوط الأول.

وأهدر ميسي أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة نيمار، ليسدد من أعلى كورتوا وتمر الكرة أمام خط المرمى دون أن تجد من يتابعها داخل الشباك.

وسجل مبابي هدفا لباريس في الدقيقة 33 بعد انطلاقة من نونو مينديش من الناحية اليسرى، لكن الحكم لم يحتسبه وأشار إلى تسلل الظهير الأيسر.

وعاد ريال مدريد ليهدد مرمى باريس وأرسل كارفاخال عرضية خطيرة قابلها بنزيمة بضربة رأسية لكن دوناروما أمسك الكرة بثبات.

وفي ظل اندفاع ريال مدريد للهجوم ومن هجمة مقطوعة في وسط الملعب مرر نيمار كرة وضعت نيمار في مواجهة المرمى ليسدد بقوة من أمام منطقة الجزاء كرة ذهبت على يمين كورتوا مسجلا هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 38.

Image

وسدد مودرتيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن المتألق دوناروما أمسك بها بثبات.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

في الشوط الثاني ظهر باريس أكثر نشاطا في البداية وسجل مبابي هدفا رائعا بعدما راوغ الحارس تيبو كورتوا بمهارة كبيرة، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

ودفع أنشيلوتي بالثنائي كامافينجا ورودريجو بدلا من توني كروس وماركو أسينسيو لتنشيط الهجوم في الدقيقة 58.

واستغل كريم بنزيمة خطأ دوناروما حارس باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بالكرة وضغط عليه ليقطعها وتصل إلى فينيسيوس الذي أعادها لـ بنزيمة أمام المرمى، ويسددها المهاجم الفرنسي في الشباك مسجلا هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 61 لتشتعل المباراة.

وعقب الهدف كاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة مرت جوار قائم مرمى باريس من عرضية للاعب الوسط كامافينجا.

وأهدر فينيسيوس فرصة خطيرة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما عادت له الكرة من دفاع باريس أمام المرمى، لكنه سدد أعلى العارضة.

ومجددا قطع ريال مدريد الكرة من دفاع باريس سان جيرمان أمام المرمى، لكن هجوم الفريق الملكي لم ينه الهجمة بشكل صحيح أمام مرمى دوناروما.

بنزيمة بارتي تايم

وجاء وقت حفلة كريم بنزيمة التي أنهت مغامرة باريس سان جيرمان وقادت ريال مدريد للتأهل لربع النهائي.

وانطلق فينيسيوس في هجمة مرتدة نحو مرمى باريس في الدقيقة 76 قبل أن يمرر كرة إلى مودريتش الذي مررها بين دفاع سان جيرمان إلى بنزيمة، ليسدد قائد ريال مدريد كرة سكنت شباك دوناروما مسجلا هدف ريال مدريد الثاني.

ولم ينتظر بنزيمة سوى دقيقة واحدة أخرى ليضيف الهدف الثالث له ولفريقه مستغلا خطأ ماركينيوس في إبعاد الكرة، ليسدد بشكل مباشر كرة مرت إلى شباك باريس في الدقيقة 78.

وحاول باريس في الدقائق المتبقية تسجيل الهدف الذي سيذهب بالمباراة إلى الوقت الإضافي، لكن المحاولات لم تنجح لتنتهي المباراة بفوز وتأهل ريال مدريد.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي دوري أبطال أوروبا كريم بنزيمة
نرشح لكم
"صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد! بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟ مشاركة الحارس الثالث وتعادل سلبي.. سيتي إلى ربع نهائي الأبطال على أنقاض سبورتنج لشبونة انتهى دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. تعادل سلبي انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(1) باريس.. الملكي يتأهل تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي يواجه سبورتنج بـ 6 تغييرات
أخر الأخبار
الهلال يجدد اعتذاره للمريخ عن عدم استضافة مواجهة الأهلي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم 25 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد! 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟ 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مشاركة الحارس الثالث وتعادل سلبي.. سيتي إلى ربع نهائي الأبطال على أنقاض سبورتنج لشبونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
"نحن ريال مدريد ملوك أوروبا".. حفلة بنزيمة في برنابيو تطيح بـ سان جيرمان من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار