المصري يشكر مدير أمن الإسكندرية لمتابعته حالة مشجع تعرض لوعكة صحية

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

محمد أبو عمرة - مدير أمن الإسكندرية

توجه مجلس إدارة نادي المصري في بيان رسمي بالشكر لمحمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية لحرصه على متابعة الحالة الصحية لمشجع للفريق تعرض لوعكة صحية عقب مباراة طلائع الجيش.

وفاز طلائع الجيش على المصري بهدف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحد مشجعي المصري إلى وعكة صحية عقب المباراة استلزمت لأحد المستشفيات.

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وأشار النادي في بيانه إلى أن وحيد سالم مساعد مدير أمن الإسكندرية قد رافق المشجع إلى المستشفى وظل متواجدا بجواره حتى اطمئن على حالته الصحية.

وتلقى المشجع العلاج اللازم في المستشفى واستقرت حالته الصحية وأصبح في طريقه للخروج من المستشفى في حالة جيدة.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة الـ 16 في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع، بينما ارتقع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ 13 في المركز الـ 14.

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