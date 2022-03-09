انتهى دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. تعادل سلبي
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:53
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق48: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق47: جووووول خيسوس يسجل الهدف الأول لسيتي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: تسديدة من سترلينج تصدى لها أنطونيو أدان بسهولة.
ق24: حارس لشبونة يتصدى لتسديدة من فيل فودين.
ق9: مطالبات بركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
انطلاق المباراة.
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