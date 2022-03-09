انتهى دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة التي تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق48: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق47: جووووول خيسوس يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: تسديدة من سترلينج تصدى لها أنطونيو أدان بسهولة.

ق24: حارس لشبونة يتصدى لتسديدة من فيل فودين.

ق9: مطالبات بركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.