ليون يحقق فوزا ثمينا على بورتو.. وفرانكفورت يُسقط ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

ليون وبورتو في الدوري الأوروبي

حقق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا ثمينا على منافسه بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وحل ليون ضيفا على بورتو في ملعب دراجاو اليوم الأربعاء.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس باكيتا في الدقيقة 59.

أخبار متعلقة
الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة مدرب جالاتا سراي: برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم.. ولا يجب أن نعاني مجددا

وفي مباراة أخرى في ملعب بينتو فيامارين في إسبانيا، خسر صاحب الأرض ريال بيتيس أمام منافسه إنتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لهدف.

افتتح فيليب كوستيتش أهداف اللقاء للفريق الألماني في الدقيقة 14.

وأدرك نبيل فقير التعادل لبيتيس في الدقيقة 30.

لكن ذلك التعادل لم يدم سوى دقيقتين فقط إذ أن دايتشي كامادا سجل هدف الفوز للفريق الألماني.

وستقام مباراتي الإياب الخميس المقبل لتحديد المتأهلين إلى ربع النهائي.

ليون ريال بيتيس بورتو فرانكفورت
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. انطلاق المباراة مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) باريس.. مبابي يهدد مرمى كورتوا تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي يواجه سبورتنج بـ 6 تغييرات تشكيل دوري الأبطال – ميسي ومبابي ونيمار يقودون سان جيرمان ضد ريال مدريد تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد ضد باريس.. وفالفيردي يعوض كاسيميرو توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة مدرب جالاتا سراي: برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم.. ولا يجب أن نعاني مجددا بعد 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يتعاقد مع أديداس لتصميم قميصه
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليون يحقق فوزا ثمينا على بورتو.. وفرانكفورت يُسقط ريال بيتيس في الدوري الأوروبي 19 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) باريس.. مبابي يهدد مرمى كورتوا 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي يواجه سبورتنج بـ 6 تغييرات ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – ميسي ومبابي ونيمار يقودون سان جيرمان ضد ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد ضد باريس.. وفالفيردي يعوض كاسيميرو ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار