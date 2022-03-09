ليون يحقق فوزا ثمينا على بورتو.. وفرانكفورت يُسقط ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

حقق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا ثمينا على منافسه بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وحل ليون ضيفا على بورتو في ملعب دراجاو اليوم الأربعاء.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس باكيتا في الدقيقة 59.

وفي مباراة أخرى في ملعب بينتو فيامارين في إسبانيا، خسر صاحب الأرض ريال بيتيس أمام منافسه إنتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لهدف.

افتتح فيليب كوستيتش أهداف اللقاء للفريق الألماني في الدقيقة 14.

وأدرك نبيل فقير التعادل لبيتيس في الدقيقة 30.

لكن ذلك التعادل لم يدم سوى دقيقتين فقط إذ أن دايتشي كامادا سجل هدف الفوز للفريق الألماني.

وستقام مباراتي الإياب الخميس المقبل لتحديد المتأهلين إلى ربع النهائي.