تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي يواجه سبورتنج بـ 6 تغييرات
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه سبورتنج لشبونة بعد قليل.
ويلعب مانشستر سيتي مع سبورتنج لشبونة على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل إجراء جوارديولا لـ 6 تغييرات عن التشكيل الذي خاض به المباريات السابقة أمام مانشستر يونايتد.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: إيدرسون مورايش
الدفاع: إيجان رايلي - دون ستونز - إيمريك لابورت - أوليكساندر زينشينكو
الوسط: فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان
الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيل فودين
البدلاء: سكوت كارسون - سليكير - جاك جريليش - رودريجو - كيفين دي بروين - رياض محرز - كايكي - ليام ديلاب - إيدوزي - لوكي مبيتي - جيمس مكاتي
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