تشكيل دوري الأبطال – ميسي ومبابي ونيمار يقودون سان جيرمان ضد ريال مدريد

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

كيليان مبابي مع جائزة رجل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقه لملاقاة ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد كيليان مبابي فيه بشكل أساسي بعد شكوك حول احتمالية غيابه لإصابة تعرض لها في مران الثلاثاء.

وكان سان جيرمان فاز على ريال مدريد ذهابا بهدف دون رد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: نونو مينديز- بريسنيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أشرف حكيمي

في الوسط: ماركو فيراتي- دانيلو بيريرا- لياندرو باريديس

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- ليونيل ميسي

مبابي سان جيرمان ليلة الأبطال
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