تشكيل دوري الأبطال – ميسي ومبابي ونيمار يقودون سان جيرمان ضد ريال مدريد

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقه لملاقاة ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد كيليان مبابي فيه بشكل أساسي بعد شكوك حول احتمالية غيابه لإصابة تعرض لها في مران الثلاثاء.

وكان سان جيرمان فاز على ريال مدريد ذهابا بهدف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: نونو مينديز- بريسنيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أشرف حكيمي

في الوسط: ماركو فيراتي- دانيلو بيريرا- لياندرو باريديس

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- ليونيل ميسي